Çorum Belediyesi, İnönü Caddesi-Fevzi Çakmak Caddesi kavşağında genişletme çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şehir içi trafiği rahatlatma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Son olarak İnönü Caddesi ile Fevzi Çakmak Caddesi kesişimindeki kavşak genişletme çalışmasının tamamlandığını belirten Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bu sayede Mimarsinan istikametine dönüşlerde trafik akışının daha da hızlanacağını ifade etti.

Aşgın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Trafiği rahatlatacak hamlelere devam ediyoruz. İnönü Caddesi – Fevzi Çakmak Caddesi kesişiminde gerçekleştirdiğimiz kavşak genişletme çalışmamızla Mimarsinan istikametine dönüşlerde trafiği çok daha akıcı hale getiriyoruz. Şehrimize hayırlı olsun.” dedi.

Editör: Haber Merkezi