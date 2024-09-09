Burhan Akkaş isimli vatandaş, Kunduzhan Mahallesi Devane Toki konutları yanında kaldırımda nesli tükenmek üzere olan balaban kuşu buldu. Sulak yerlerde yaşayan ve böcek türleri ile beslenen kuş, yetkililerce koruma altına alındı.

Kuşun farklı bir cins olduğunu görünce Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne başvuran Burhan Akkaş, internette yaptığı araştırma sonucunda kuşun Balaban türüne ait bir kuş olduğunu öğrendiğini, kuşu hemen yetkililere teslim ettiğini belirtti.

Diğer taraftan, kontrolleri yapılan Balaban kuşunun tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.