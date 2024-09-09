CHP Çorum İl Teşkilatı tarafından düzenlenen törene CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, İl Gençlik Kolları üyeleri, İl Genel ve Belediye Meclisi üyeleri, parti yöneticileri ile partililer katıldı.

Törende İl Başkanı Dinçer Solmaz’ın parti çelengini sunmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende partililere seslenen Milletvekili Tahtasız, kurtuluşun partisi CHP’nin ilelebet yaşayacağını belirterek, “Yerel seçimlerde birinci parti olan CHP, en yakın zamanda yapılacak olan erken seçimde de iktidar olacaktır. Halkımızın içerisinde bulunduğu yoksulluğa son vermek için hemen seçim diyoruz” dedi.

Tahtasız’ın ardından bir konuşma yapan İl Başkanı Dinçer Solmaz, “Bugün 9 Eylül. Halkın Partisi 101 yaşında. Bağımsızlık mücadelesinin sonunda şanlı geçmişimizin kararlılığıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin, ilk partisi Halk Fırkası ile başlayan demokrasi mücadelesiyle bizlerle bugün devam ediyor. Uçurumun kenarında bir yitik ülkeden, modern Cumhuriyeti inşa eden Büyük Önder ve Kurucu Genel Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk’ü ve arkadaşlarını saygı, şükran ve minnetle anıyoruz” dedi.



“CHP’NİN TARİHİ TÜRKİYE’NİN TARİHİDİR”

CHP’nin tarihinin Türkiye’nin ilerleme tarihi olduğunu kaydeden Solmaz, “1923’ten beri, her akşam memleketimizdeki her haneye misafir oluyor, her haneye bizden haber veriyoruz. Telgrafla iletişim kurulan günlerden, radyolardaki ajans saatlerinden, televizyon yayınlarından bugün dijital iletişime evrilen dönüşümün tek tanığıyız. 1930’ların sanayi hamlelerinde, 60’ların öğrenci mücadelesinde, 1970’lerin dar sokaklarındaki demokrasi mücadelesinde halkımızın yanındaydık. 1980 darbesi ile kapatılan partimiz, 1990’ların ikinci yarısında tekrar siyasete döndü ve halkın omuz hizasında konumlandı. Geçmişte olduğu gibi 2000’lerde de tam bağımsız Türkiye için çabalayan, yabancı postalların ülkemize girmesine engel olan Cumhuriyet Halk Partisi, tarihe karşı sorumluluğunu yerine getirmiştir” ifadelerini kullandı.

“YERE DÜŞEN EKMEĞİ KALDIRMAK

HEPİMİZİN GÖREVİDİR”

“21. yüzyılın 2.çeyreğine başlayacağımız bu günlerde adalet vurgusuyla kimseyi ötekileştirmeden, kurucu parti olmanın vakarıyla başladığımız yeni demokrasi mücadelesi; meyvelerini son yerel seçimde vermiş ve güzel ülkemizde halkımız Cumhuriyet Halk Partisi’ni Türkiye’nin birinci partisi yapmıştır” diyen Solmaz, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Bugün, tüm Cumhuriyet Halk Partililer olarak bu bilinç ve sorumlulukla davranmaktayız. 101 yıllık partimize yaşattığımız gururu, yapılacak zamanında ya da erken ilk genel seçimde tüm Türkiye’de de halkımızla paylaşma kararlılığındayız. Türkiye ittifakı, yere düşen ekmeği düştüğü yerden kaldırıp, başının üzerine koyanların ittifakıdır. Bugün ekmek yine yere düşmüştür ve o ekmeği yine kaldırmak hepimizin görevidir.”

“ÜLKEMİZE HAK ETTİĞİ REFAHI BİRLİKTE GETİRECEĞİZ”

Türkiye ittifakının mimarı, Genel Başkanımız Özgür Özel ile geleneği geleceğe taşıyacak ve ülkemize hak ettiği refahı birlikte getireceğiz. Bilinsin isteriz ki; Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün iki büyük eseri olan Cumhuriyet ve Cumhuriyet Halk Partisi yaşayacak, hâkimiyet sonsuza kadar milletin olacaktır. Başta ilk Genel başkanımız Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Altı oku yüreğinin üzerinde gururla taşıyıp bugünlere getiren tüm şanlı geçmişimizi, parti büyüklerimizi şükran, saygı ve minnet duygularıyla anıyoruz.”