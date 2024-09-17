Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından motosikletlere yönelik yapılan denetimlerde, trafik kurallarına uymayan 271 motosiklet sürücüsüne toplam 1 milyon 52 bin 280 lira idari para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 13-15 Eylül 2024 tarihleri arasında il genelinde emniyet ve asayişi sağlamak, huzur ve sükûnu temin etmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, belirlenen noktalarda saygısızca araç kullanarak toplumun huzur ve sükûnunu bozan, gürültü çıkaran ve diğer trafik kurallarını ihlal eden motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yaptı.

Trafik ekipleri bu kapsamda 790 adet motosikleti ve sürücüsünü denetlenirken, bunlardan 271'ine 1 milyon 52 bin 280 lira idari para cezası uyguladı. 49 motosiklet sürücüsüne belgesiz motor kullanmaktan, 19 sürücüye abartı ve gürültüden, 92 sürücüye kask takmamaktan ve 1 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapılırken, 113 motosiklet ise trafikten men edildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada: “İlimiz genelinde halkımızın huzur ve sükûnunu temin etmek, emniyet ve asayişi sağlamak amacıyla yukarıda belirtilen konular başta olmak üzere trafik denetimleri yoğunlaştırılarak devam edecektir” görüşüne yer verildi.

Editör: NURDAN AKBAŞ