Alınan bilgiye göre, Murat G. idaresindeki 19 AGP 368 plakalı motosiklet, Ulukavak Mahallesi Akşemseddin Caddesi’nde aynı istikamette seyreden Sinan K.'nın kullandığı 19 UA 207 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet, park halindeki bir cipin altına girdi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Oktay S.İ., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.