Belediye, Gülabibey Mahallesi'nde 7 parsel konut alanı ve Çepni Mahallesi'nde iki farklı ticaret alanını kapalı teklif arttırma usulüyle satışa çıkarıyor.

Belediye, Gülabibey Mahallesi'ndeki 7 parseli toplam 11 milyon 70 bin lira muhammen bedelle, Çepni Mahallesi'nde yer alan ticaret alanlarından birini 22 milyon 500 bin lira, diğer ticaret alanını da 20 milyon 820 bin lira muhammen bedelle satışa sundu.

İHALEYE ÇIKAN TAŞINMAZLAR

Gülabiyey Mahallesi, 5178 Ada 7 Parsel:

Alan: 1382,59 m²

Tahmini Bedel: 11.070.000,00 TL

Kapalı teklif arttırma usulü

Çepni Mahallesi, 4774 Ada 1 Parsel:

Tahmini Bedel: 22.500.000,00 TL

Alan: 4286,06 m²

Kapalı teklif arttırma usulü

Çepni Mahallesi, 4775 Ada 1 Parsel:

Tahmini Bedel: 20.820.000,00 TL

Alan: 3861,73 m²

Kapalı teklif arttırma usulü

İHALE 24 ARALIK’TA

İhaleler 24 Aralık 2024 Salı günü gerçekleştirilecek. Gülabibey Mahallesi'ndeki konut alanının ihale saati 14.00, Çepni Mahallesi'ndeki iki ayrı ticaret alanlarının saatleri ise 14.30 ve 15.00. İhaleler Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Belediyeden arsa satışlarıyla ilgili yapılan duyuruda, "Belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, en geç 24.12.2024 Salı günü Saat 13.45’e kadar Çorum Belediyesi Konferans Salonunda (Yeni Belediye Binası B Blok 5. Kat) bulunan İhale Komisyon (Encümen Başkanlığı) Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ile posta ile geç gelen teklifler kabul edilmeyecektir." denildi.