Merkez İnönü Caddesi Galericiler Sitesi yakınında Mehmet G. idaresindeki 27 NG 315 plakalı kamyonet ile Selami A.' nın kullandığı 19 KA 221 plakalı kamyonetin çarpıştığı kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.
Çorum-Ankara Karayolu Bozbağ Köyü kavşağında Necati Ö.'nün kullandığı 19 AT 162 plakalı kamyon ile Şevki A. idaresindeki 35 HA 910 plakalı otomobilin çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Mecitözü ilçesi Alören mevkiinde ise Osman A. idaresindeki 34 DJE 347 plakalı otomobilin yoldan çıkarak şarampole girdiği kazada sürücü ve araçta bulunan aynı aileden ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı.