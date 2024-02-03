İsdemir, Hatay tesisinin elektrik ihtiyacını karşılamak için 4,5 milyar lira yatırımla Çorum’da 130 MW Güneş Enerji Santrali kuracak.

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Çorum merkez ilçeye bağlı, Dereköy köyü sınırlarında 194 hektarlık alanda öztüketim amacıyla kurmayı planladığı güneş enerji santralinde mücbir sebepler nedeniyle yer değişikliği yapacak. Şirket, 130 MW kurulu gücünde İsdemir Çorum Alaca Güneş Enerji Santrali’ni (GES) Çorum ili, Alaca ilçesi, Perçem köyü sınırları içinde kurmayı planlıyor. Projenin değeri 4,5 milyar lira olarak hesaplanıyor.

Proje kapsamında 550 Wp gücünde 310 bin 905 adet panel kurulacak. Santralde yılda 280 milyon Kwh’den fazla elektrik üretilmesi öngörülüyor. Üretilecek olan elektrik İskenderun Demir ve Çelik A.Ş’ye ait Hatay tesisinin tüketimini karşılamak amacı ile kullanılacağı öğrenildi.