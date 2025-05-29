Çorum Valiliği tarafından oluşturulan Kurban Hizmetleri Komisyonu, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların ibadetlerini sağlıklı, hijyenik ve çevreye duyarlı bir şekilde yerine getirebilmeleri amacıyla bir dizi karar aldı. Komisyon, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz başkanlığında Çorum İl Müftülüğü’nde toplandı.

Toplantıda alınan karara göre, kurbanlık hayvan satışları bu yıl da İskilip Yolu 5. kilometrede bulunan Çorum Belediyesi Hayvan Pazarı’nda yapılacak. Kurban kesim alanları ise il genelinde farklı noktalarda planlandı. Belirlenen kesim yerleri arasında Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Mevlana ve Hz. İbrahim Camii yanları, Çorum Belediyesi Mezbahası ve OLG Grup Et Kombinası gibi çeşitli lokasyonlar yer alıyor.

AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ BELLİ OLDU

Kurban satış pazarı bayram süresince her gün sabah 06:00'da açılacak, akşam 21:00'de kapanacak. Komisyon, şehirdeki kurban satış ve kesim yerlerinin sayısının yeterli seviyede olduğunu belirtti.

SIKI DENETİM VE CEZAİ İŞLEMLER

Komisyon, kurban kesimlerinin belirlenen alanlarda yapılması gerektiğini vurgulayarak, çevre kirliliği, hijyen ihlalleri ve hayvan haklarıyla ilgili olası ihlallere karşı ciddi cezai yaptırımlar uygulanacağını duyurdu. Umuma açık alanlarda izinsiz kurban kesimi yapanlara 6.923 TL, kurban atıklarını usule uygun bertaraf etmeyen tesislere ise 668 bin TL’ye kadar para cezası uygulanabilecek.

VATANDAŞLAR İÇİN DANIŞMA HATTI

Kurbanlıklar ve kesim işlemleriyle ilgili sorular için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü’ne ait numaralar vatandaşların hizmetine sunuldu.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ