Alınan karar kapsamında kurban kesim yeri olarak, “Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. Cad. Mehmet Akif Ersoy 38. Sok. ve Sülüklüevler 48. Sokak kesişimi park alanı”, “Mimarsinan Mahallesi 27. Sokak”, “Gülabibey Mahallesi Mevlana Camii yanı”, Buharaevler Mahallesi Hz. İbrahim Camii yanı”, “Ulukavak Mahallesi Çiftlik Çayırı 60. Sokak”, “Ulukavak Mahallesi Çamdeğirmeni Sokak (Çiftlik Mezarlığı arkası)”, “Buharaevler Mahallesi 5. Caddesi”, “Çorum Belediyesi Hayvan Pazarı”, “Çorum Belediyesi Mezbahası Tesisi ( Ulukavak Mah. İskilip Yolu Cd. No: 120/1)”, “OLG Grup Hayvancılık Et Kombinası İskilip Yolu üzeri 2. Km”, “Ulukavak Mahallesi Çiftlikpınarı 32. Sokkak”, “Güveçli köyü ile Boğabağı köyü arasında Özgün Besi çiftliği”, merkeze bağlı Gemet Köyü’nde bulunan Tuygun Kaya’ya ait işletme”, “Çorum merkez Sarımbey köyünde bulunan Seçkin Büke’ye ait işletme”, ve “Can Hayvancılık” belirlendi.

Komisyonda ayrıca Çorum Belediyesi Hayvan Pazarı’nın kurban bayramı süresince 06:00’dan 21:00’e kadar açık tutulmasına, şehirde ihtiyacı karşılayacak sayıda ve kapasitede kurban satış ve kesim yerleri ile adaklık kesim yerlerinin tesis edilmesine, kurbanların kesim yerlerinde kesilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına, ihtiyaç duyulması hâlinde gerekli önlemlerin alınması şartıyla pazar yerlerinin kurban kesim yerine dönüştürülmesine, kesim yerlerinden kaynaklanacak atık suların doğrudan alıcı ortama verilmesini engelleyici tedbirlerin alınmasına, kesim yerlerinde kesilen hayvanların deri ve sakatatının zayi olmadan değerlendirilmesi hususunda gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildi.

Kurban satış yerlerinde yeterli sayıda resmi/belediye/serbest veteriner hekim, belediye zabıtası ile din görevlilerinden oluşan “Kurban Kontrol ve Denetim Birimi” kurulmasına da karar verilen toplantıda; cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurbanlık hayvan kesimlerinin yapılmaması kararı alındı.

Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satışı ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 4.810 lira idari para cezası, kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere toplu kesimler için 464.585 lira, bu fiilin konutlarda işlenmesi hâlinde 11.540 lira idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Editör: Haber Merkezi