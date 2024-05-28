Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emekli kenti Çorum’da gözler, emekli maaşlarının ne zaman yatacağı haberlerine çevrildi. Bu sene 16-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek bayram öncesi vatandaşlar, maaşların yatıp yatmayacağını araştırıyor.

NORMAL ÖDEME TAKVİMİ VE BAYRAM ÖNCESİ DURUM

Emekli maaşları her ayın 17’si ile 26’sı arasında ödeniyor. Bayram tarihi ile maaş ödenme tarihi çakıştığı için, emekli maaşlarının bayramdan önce yatırılacağı düşünülüyor. Normal şartlarda da emekli vatandaşların maaşları bayram öncesi ödeniyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Anadolu Yayıncılar Federasyonu (AYF) tarafından düzenlenen programda basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Işıkhan, bayram ikramiyesi hakkında şunu söyledi: "Öncelikle bayram ikramiyelerini 3 bine yükselttik, takvimlendirme çalışması devam ediyor, bayramdan önce vereceğiz. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz, yakın zamanda takvim açıklanacak."

ÇORUM'DA HEM EMEKLİNİN HEM ESNAFIN GÖZÜ MAAŞLARDA

Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri, emeklilerin bayram öncesi maddi rahatlık yaşaması açısından büyük önem taşıyor. Çorum'da bulunan binlerce emekli bakanlıktan gelecek haberi bekliyor. Bayram öncesi maaşların yatmasını isteyen bir diğer kesim de kent esnaf. Enflasyon nedeniyle kentte alışveriş oranları düştü. Esnaf bayram öncesi emekli maaşlarının yatması durumunda pazarlarda ve marketlerde hareketlilik yaşanacağını düşünüyor. Ayrıca emekliler kurban alabilmek için de maaş ödemelerini bekliyor.