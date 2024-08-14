Ziraat Odası Başkanı Özdemir, kuraklık ve afetlerle çıkmaza giren Çorum çiftçisinin kurtarılması için tek çarenin, Çorum’un acilen afet bölgesi kapsamına alınması çağrısında bulundu.

Yağışsız geçen kış mevsiminin ardından büyük bir kuraklığın hüküm sürdüğü tarımsal alanların uğradığı afetlerle büyük zararlar gördüğünü aktaran Oda Başkanı Özdemir, “Acil” ifadesiyle yaptığı çağrıda şunları söyledi;

“SON YILLARIN EN BÜYÜK KURAKLIĞINI YAŞIYORUZ”

Bu sene ilimizde son yılların en kurak mevsimini yaşadık. Kış mevsiminde kar yüzü görmeyen tarım alanları, bahar mevsiminde Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yağması gereken yağmurlardan da mahrum kalınca, bitkisel üretim olumsuz etkilenerek aşırı verim kaybına uğradı.

“VERİM KAYBI %60 İLE BAZI BÖLGELERDE %100”

Yine ilimiz Merkez ve ilçelerinde kuraklık ve dolu afetinden dolayı da hububat, soğan, patates, ayçiçeği ve nohut ekili alanlarda yüzde 60 ile yüzde yüze varan hasarlar oluşmuştur.

“ÇORUM AFET BÖLGESİ KAPSAMINA ALINMALI”

Gelecek yıllar için tarımın ve gıdanın sürdürülebirliği için acil çağrıda bulunuyoruz. İlimiz çiftçilerinin 2090 sayılı kanunun ilgili maddesinde belirtilen yardım hükümlerinin yanında 2021 yılında yersiz yağış nedeniyle verim kaybı yaşayan Çiftçilere destekleme ödemesi yapıldığı gibi ek destekleme ödemesi yapılması ayrıca bitkisel üretim alanlarının kuraklık ve doludan dolayı gördüğü zararın telafisi için Çorum’un afet bölgesi ilan edilmesi tek ve zorunlu bir çaredir. Bu konuda yetkililerimiz başta olmak üzere Çorum’un tüm dinamiklerinden destek bekliyoruz.

“DESTEKLERİ ÜRÜN EKİM SEZONUNDAN ÖNCE VERİN”

Geleceği adına büyük kaygılar taşıyan çiftçimizin rahat bir nefes alarak, ülkesi için üretebilmesi adına, arpada 75 krş, buğday 1.75 TL ve diğer ürünlerin fatura karşılıkları ile mazot ve gübre desteklemeleri ekim sezonundan önce acilen ödenmesini talep ediyoruz.

“BORÇLAR ERTELENMELİ”

Çiftçilerimizin Tarım Kredi Kooperatiflerine ve bankalara olan borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi için acil olarak çağrıda bulunuyoruz.

“ÇORUM TARIMININ GELECEĞİ TEHLİKEDE”

Bu tedbirleri bugünden almadığımız takdirde ileriki yıllar için ilimizde tarım ve gıdanın sürdürülebilirliğinden söz etmek mümkün gözükmemektedir. Tarımı, çiftçiyi, üreticiyi ve üretimi ihmal etmek, topyekun toplumun geleceğini ihmal etmek anlamı taşır. Acil olarak tedbir alamazsak, Çorum tarımının ve çiftçisinin geleceği tehlikededir.”