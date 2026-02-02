İlçeye bağlı Aşağı Yeşilçat Köyü’nde yaşayan 12 yaşındaki Muhammet Talha Saka, evinden köy meydanına doğru indiği sırada bir grup köpeğin saldırısına uğradı. Köpekleri ilk anda görüp uzaklaştıklarını düşünen çocuk, kısa bir süre sonra yeniden karşısına çıkan köpeklerin saldırısıyla yere düştü.

Saldırı sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, çevrede bulunan bir komşunun müdahalesiyle köpeklerin elinden kurtarılan çocuk için ambulans çağrıldı.

Sağlık ekipleriyle yolda karşılaşılması üzerine Muhammet Talha Saka, ambulansa alınarak ilk müdahalesi yapıldı ve ardından hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun tedavisi devam ediyor.

Olayın ardından köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanan 12 yaşındaki Muhammet Talha Saka, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Evde sıkıldığı için dışarı çıktığını belirten Saka, köy meydanına doğru indiği sırada köpekleri fark ettiğini söyledi. Köpeklerin bir süre sonra ortadan kaybolduğunu ifade eden Saka, kısa bir mesafe ilerledikten sonra yeniden ortaya çıkarak kendisine saldırdıklarını dile getirdi.

Saldırı sırasında yere düştüğünü anlatan Saka, “O anda köpekler üzerime geldi. Yere düştüm. Komşumuz olayı gördü, hemen müdahale ederek beni köpeklerden kurtardı” dedi.

Komşularının yaralı ayağını bezle sardığını ve kendisini arabayla hastaneye götürmek için yola çıktıklarını aktaran Saka, yolda sağlık ekipleriyle karşılaştıklarını belirterek, “Ambulansa alındım. Yolda pansuman yaptılar.” diye konuştu.

Köyde köpeklerin başıboş halde sıkça görüldüğünü vurgulayan Saka, yaşanan durumun sadece kendisiyle sınırlı olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

“Köpekler oralarda başıboş gezdiği için köy sakinleri dışarı çıkamaz oldu. Bu saldırı başka çocukların da başına gelebilir. Bununla ilgili önlem alınmasını istiyoruz” dedi.

Anne Muradiye Saka ise, köyde hayvancılıkla uğraşan Muhammer S.’ye ait başıboş dolaşan köpekler nedeniyle büyük bir tehlike yaşandığını ifade ederek, “Oğlum çocuklarla oynamak için aşağıya inmişti. Bir anda köpekler saldırdı, yere düştü ve iki köpek birden ısırdı. Komşumuz yetişmese çocuğum paramparça olabilirdi.” dedi.

Saka, köyde yaşayan vatandaşların uzun süredir bu durumdan şikâyetçi olduğunu belirterek, “Bahçemize bile gidemiyoruz. Çocuklar okula inerken korkuyor. Sadece benim çocuğumun değil, başka çocukların da başına gelebilirdi.” ifadelerini kullandı.

Olay sonrası köpeklerin sahipleri tarafından herhangi bir geçmiş olsun ya da destek girişiminde bulunulmadığını belirten Saka, eşinin de tehdit edildiğini iddia etti.

Çocuğun yaşadığı olaydan psikolojik olarak etkilendiğini söyleyen anne, “Şu anda psikolojisi bozuldu, eğitimine devam edemeyecek durumda. Eşim çalışamıyor, çocuklara bakmak zorunda.” diye konuştu.

Aile, yaşanan olayda maddi zarar da oluştuğunu, çocuğun telefonunun parçalandığını belirterek maddi ve manevi haklarının aranmasını istediklerini ifade etti.