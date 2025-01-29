Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde'de ikamet eden Suna Sarmaşık(77), eşi ile birlikte misafir uğurladığı esnada aniden bahçeye giren köpeğin saldırısına uğradı.

Yere düşen eşini kurtarmak için köpeği tutan Mustafa Sarmaşık(80)'i de ısıran köpek zorla bahçeden çıkarılabildi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaralı çifte müdahale ettiği esnada bahçeden çıkarılan köpek bu kezde Sarmaşık ailesinin komşusu olan Şükran Keçeci(46)'ye saldırdı.

Kolundan yaralanan Kececi'yi, köpeğin saldırısından eşi kurtardı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Barınak görevlileri tarafından yakalanan köpek, Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürüldü.

Polis köpeğin sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Olay sonrası ÇORUM HABER muhabirine olayı anlatan Mustafa Sarmaşık, eve gelen misafirleri uğurladığı sırada, köpeğin aniden bahçeye girerek eşine saldırdığını belirtti.

Sarmaşık, köpeğin tasmasını tutarak eşini kurtardığını, daha sonrada kendisinin saldırıya uğradığını kaydetti.

Köpeğin birden üzerine saldırarak kendisini yere düşürdüğünü belirten Suna Sarmaşık, eşinin kendisini kurtardığını, aksi taktirde köpeğin kendisini öldürebileceğini aktardı.

Diğer mağdur Şükran Keçeci ise, polis ekiplerinin komşularına saldıran köpeği sormak için geldikleri esnada aynı köpeğin ekiplerin yanında kendisine saldırdığını belirterek, "Köpeğin sahibi var ama tespit edemiyorlar. Köpek besliyorlarsa sahip çıksınlar. Benim canımdan önemli değil" dedi.

Olaya şahit olan Hüseyin Tınık (75)'ta, beledikleri köpeklere sahip çıkmayan kişilere büyük cezalar verilmesini istedi.