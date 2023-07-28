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Çorum Tarım ve Orman Müdür Vekili Erdem Kolabaş ve Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, kiraz üreticileriyle bir araya geldi.

Çorum merkeze bağlı Altınbaş Köyünde kiraz yetiştiriciliği yapan Hüseyin Kılıçarslan’ı ziyaret eden Kolabaş ve Özdemir, kiraz yetiştiriciliğinde karşılaşılan sorunlar, fırsatlar ve sektördeki atılması gereken adımlar hakkında bilgi aldılar.

Yıllara göre 50-60 ton üretim yaptıklarını ve elde ettikleri ürünleri yurtiçi ve yurtdışı pazarlara gönderdiklerini belirten Kılıçarslan, iklim ve toprak yapısı bakımından Çorum’un kiraz yetiştiriciliğine çok uygun olduğunu kaydederek, doğru bakım şartlarında yüksek kalitede kirazların üretilebileceğini diye getirdi.

Tarım ve Orman Müdür Vekili Erdem Kolabaş ise, son on yılda Çorum’da kiraz alanlarının üç kat arttığını belirterek, üretimin bin tondan yaklaşık 3 bin tona yükseldiğini vurguladı. İhracata yönelik kalitede kiraz üretilmesinin gerektiğine değinen Kolabaş, İl Müdürlüğü olarak modern tekniklerin üreticilere gösterilmesi için yayım çalışmalarına çok önem verdiklerini belirtti.