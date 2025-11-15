Kaza, Gülabibey Mahallesi Bağcılar 8. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenmeyen bir nedenle 15 AT 551 plakalı hafif ticari araç ile 19 A 4823 plakalı ekip aracı kafa kafaya çarpıştı. İl Emmiyet Müdürlüğü emrinde görevli polis memuru B.B. hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğtim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.