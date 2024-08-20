Çorum'da Akkent Mahallesi yeni TOKİ evlerinin civarında bulunan British erkek kedinin sahibi aranıyor. Çipi olmayan kedinin bu bölgede dolaştığını gören bir vatandaş, kediyi muhafaza altına alarak, kedinin sahibinin bulunması için ÇORUM HABER ihbar hattına ulaştı. Kendi evinde 2 kedisi olduğu için bulduğu kediyi evinde tutamadığını dile getiren hayvansever vatandaş, bir an önce kedinin sahibinin bulunmasını istiyor.

Kedinin sahibi haberi görürse ÇORUM HABER ihbar hattı 05332922419'a ulaşabilir.

Editör: NURDAN AKBAŞ