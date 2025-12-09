Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

1-8 Aralık 2025 tarihleri arasında haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 2’si hırsızlık ve 1’i dolandırıcılık suçları olmak üzere toplamda 18 şahıs yakalandı.

Ayrıca ilimizde haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 2 kadın ve 2 erkek şahıstan 1 kadın ve 2 erkek bulunurken, 1 kadın şahsın aranma çalışmasının devam ettiği bildirildi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ