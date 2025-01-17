Türkiye genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 20 milyon öğrenci, birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. 9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı’nca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilk kez okul öncesi ile ilkokul 1. sınıf öğrencilerine karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren "gelişim raporu" düzenlenerek dağıtıldı. Raporda, öğrencilerin öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri dikkate alınarak, sosyal-duygusal becerileri de gelişim raporuna yansıtılacak.

Çorum’da da okul öncesinde 9 bin 351 öğrenci ve 6 bin 201 ilkokul 1.sınıfta öğrenim gören öğrenciye karne yerine gelişim raporu verildi. Diğer kademelerde ilkokullarda 20 bin 551, ortaokullarda 25 bin 883 ve liselerimizde 24 bin 550 olmak üzere toplam 70 bin 984 öğrenciye ise yarıyıl karnesi dağıtıldı.

Öğrenciler karnelerini okullarda düzenlenen törenlerle alarak 15 gün sürecek olan tatili girmenin sevincini yaşadı. Çorum Valisi Ali Çalgan, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Tophan ile Cihan Türkmen de Çorum’da Atatürk İlkokulu’nda karne dağıttı.

Okul Müdürü Hasan Hüseyin Erdoğan ve öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Vali Çalgan ve beraberindeki protokol üyeleri daha sonra sınıfları tek tek gezerek öğrencilere hem karne hem de hediye dağıttı. Okulda sınıfları ziyareti sırasında öğrencilere tatili dinlenerek geçirmelerini tavsiye eden Vali Çalgan, bol bol da kitap okumalarını istedi.

Vali Çalgan ile öğrencilerin karne heyecanına ortak olduklarını dile getiren Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da “Karne heyecanı yaşayan tüm öğrencilerimize bol bol dinlenmeli, kitap okumalı ve enerji toplamalı bir #tatil geçirmelerini diliyorum. İyi tatiller gençler” görüşüne yer verdi.

Sınıfların gezilmesinden sonra öğrenciler okul bahçesinde İstiklal Marşı'nı okuyarak sömerstr tatiline başladı.

Editör: HABER MERKEZİ