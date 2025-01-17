Yarıyıl nedeniyle bir mesaj yayınlayan Çağlar, “Bu dönemde birlikte çok şey öğrendik ve birçok deneyim yaşadık. İkinci yarıda da aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulamaya konulan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle Türkiye’nin eğitim hedeflerine ulaşma yolunda önemli adımlar attığını kaydeden Çağlar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, bu yoğun çabanın ilk meyvelerini topladığımız bir noktadayız.

Sevgili öğrenciler, değerli anne-babalar, tatil döneminde bu 15 günlük süreyi sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle değerlendirelim. Toplumumuzun değer yargılarını, tarihi ve kültürel zenginliklerimizi tanıyalım. Gelecekten beklentilerimizi sözle değil eylemle gerçekleştirme gayreti içinde olalım.

Son dönemde şunu gördük ki her türlü altyapı ve donanıma sahip okullarımız cıvıl cıvıl öğrencilerimiz ve fedakâr öğretmenlerimizle daha anlamlı hâle geliyor.

Bugün, ilimizde 70.984 öğrenci karne alıyor. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz yorucu bir dönem geçirdiler. Geleceğimizin umudu, ülkemizin istikbali olan öğrencilerimizin ve onları hayata hazırlayan kıymetli öğretmenlerimizin iyi bir yarıyıl tatili geçirmelerini, başarılarının ve azimlerinin artarak devam etmesini temenni ediyorum.”

Editör: KEMAL YOLYAPAR