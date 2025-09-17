Kaza, Sungurlu ilçesi Çorum-Sungurlu kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sungurlu istikametinde seyir halinde olan Ali Baki F. idaresindeki 05 ACT 172 plakalı kamyon, akaryakıt istasyonundan yola çıkan Adem Ç. yönetimindeki 19 ER 72 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada kamyon sürücüsü kabin kısmında sıkışarak ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde sıkıştığı yerden çıkartılabilen yaralı sürücü, Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muhabir: İHA AJANS