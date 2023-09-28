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Gazi Caddesi’nde boşandığı eşinin bıçaklı saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Zehra Gümüş (44) kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Boşandığı eşi Arif D.(48) tarafından caddede yolu kesilerek vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alarak ağır yaralanan genç kadın bir mağazaya sığınmış, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kaldırıldığı hastanede acil ameliyata alınmıştı.

Öte yandan eski eşini cadde ortasında bıçakla darbeleriyle ağır yaralayan Arif D.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.