Laçin’den Osmancık istikametine seyreden yol yapım şirketine ait M.A. (54) yönetimindeki 55 APJ 027 plakalı işçi servisi Kargı Köyü yol ayrımında, köy yolundan karayoluna çıkan K.A. (26) yönetimindeki 19 HP 846 plakalı traktöre çarptı.

Kazada işçi servisi sürücüsü M.A. ile araçtaki yolculardan Z.A. (26), B.Ş. (33), S.Ş. (22), E.Ş. (48), A.Ç. (26), İ.E. (41), İ.A. (40), Y.A. (42), N.K. (64), M.A.S. (21), K.S. (45), S.Ö. (28), C.Ş. (38), S.Ş. (32) ve M.B. (45) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan İ.E’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK