Barajın saha çalışmaları verilen sözün üzerinden 4 yıl sonra (2021) başlarken, 2023 yılında biteceği açıklanmasına rağmen yine bitirilemedi.

Çorum Sungurlu ilçe merkezi ve Kırankışla Köyüne ait 31 bin 740 dekar arazinin sulanması, Sungurlu ilçe merkezine yılda 6,3 milyon metreküp içme suyu verilmesi ile 2046 yılına kadar içme suyu ihtiyacının giderilmesine yönelik olarak inşa edilmeye başlanacak barajın 2019 yılında bitirilmesi, o dönem 30 milyona mal olacak barajın ekonomiye yıllık 22 milyon lira katkısı ile 1.5 yılda kendini amorti etmesi bekleniyordu.

Verilen sözlerin hiçbiri tutulmayınca arazileri istimlak edilen köylüler de 7 yıldır mağduriyet yaşıyor. Bazı köylülerin istimlak paralarını dahi alamadığı ifade ediliyor.

TAHTASIZ’DAN HÜKÜMETE ÇAĞRI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, Kırankışla Köyü Muhtarı Saffet Avşar, CHP Sungurlu İlçe Başkanı Ali Erayhan ve köylülerle birlikte barajın yapıldığı bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Burada yaptığı açıklamada Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve AK Parti Çorum Milletvekilleri’ne çağrıda bulunarak, “7 yıldır mağdur olan köylülerimiz ve Sungurlu halkı barajın ne zaman bitirileceğini sizlerden duymak istiyor. Buraya gelip barajın ne zaman bitirileceğini, tarım arazilerinin hangi tarihte suyla buluşacağını ve Sungurlu halkının içme suyu probleminin ne zaman çözüleceğini Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti Çorum Milletvekillerinden duymak istiyor” dedi.

YÜZDE 50-60’I TAMAMLANABİLDİ

Barajın yapımı için 2017 yılında söz verildiğini imzalanan protokolün ardından iki yıl içerisinde bitirileceğini yönelik açıklamalar yapıldığını hatırlatan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“10 bin dönüm arazi üzerine kurulacak olan Sungurlu Kırankışla Barajı için 2017 yılında söz verilmişti ve 2 yıl içerisinde tamamlanacağı açıklanmıştı. Yıl 2024 oldu. Buna rağmen baraj tamamlanmadı. Şu an sadece 2 kepçe ile çalışma yürütülüyor. 2017 yılında yapılan açıklamada 31 bin 40 dekar araziyi sulayacağı söylenmişti. 2046 yılına kadar Sungurlu’nun içme suyu ihtiyacını karşılayacaktı. Fakat yıl 2024 oldu daha buranın yüzde 50-60’ı zor bitmiş. O dönem 30 milyona mal olacağı açıklanan barajın bittiğinde yıllık 22 milyon lira katkı sağlayacağı yani 1.5 yılda kendini amorti edeceği belirtilmişti. Köylü bitmeyen baraj çalışmaları nedeniyle taban arazilerini ekemiyor. Sungurlu halkı bu suyu kullanmak için daha kaç yıl bekleyecek? Çiftçimiz kuraklık tehlikesi ile inim inim inlerken son olarak 2023 yılında biteceği açıklanan baraj hala bitmedi. O dönem arazileri çok ucuz fiyattan istimlak ettiler. Buna rağmen istimlak paralarını alamayan köylülerimiz var. Kırankışla Barajı bitene kadar mücadelemiz devam edecek.”

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, barajın son durumu ve yapım maliyetiyle ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi de verdi.