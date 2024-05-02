Çorum ve çevresinde tarım sektörü için hayati öneme sahip olan yağışlar, çiftçilerin yüzünü güldürdü. Çorum'da son zamanlarda sağanak şeklinde etkisini sürdüren yağışlar, çiftçilere umut oldu. Yağan yağmurların tarım ürünlerinin gelişmesini sağlayacağını belirten Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, devam eden yağmurların tarım için faydalı olacağını dile getirdi.

Özdemir, "Her ne kadar buğday, arpa, yulaf gibi ürünlerde sıkıntılar olsa da nohut, ayçiçeği, mercimek, patates ve sanayi alanlarından kullanılan yeşil aksamlı ürünlerden verim almayı umuyoruz. Tüm çiftçilerimize bereketli bir yıl diliyorum." dedi.