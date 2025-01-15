Hicri takvime göre üç ayların başlangıcı olan Recep ayının 13.ünde Kabenin içinde dünyaya gelen 12 İmamların birincisi olan Hz. Ali’nin doğum günü Çorum’da Ehli Beyt Camii'nde kutlandı.

Ehli Beyt Vakfı Basın Sözcüsü Teoman Şahin'in verdiği bilgiye göre; öğlen ve ikindi namazlarının peşpeşe 12 İmam yoluna göre (Caferi) kılınmasından sonra Kuran okunmasıyla başlayan törende şiirler okundu, methiyeler söylendi.

Ehlibeyt Camii İmamı Özgür Arapoğlu'nun günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmasıyla devam eden tören, ödül törenleri, dua ile son buldu.

Editör: Haber Merkezi