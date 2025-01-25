Denetimlerle ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Alo 174 ve CİMER üzerinden yapılan şikâyetler titizlikle değerlendirilirken, gıda numuneleri alınarak analizler yapılıyor. Numune alma planlarına uygun şekilde alınan numuneler, ilgili analiz merkezlerinde inceleniyor. Analiz sonuçları uygun olmayan ve asgari teknik ve hijyenik koşullara uymayan işletmelere, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerekli idari işlemler uygulanmaktadır” denildi.

Editör: HABER MERKEZİ