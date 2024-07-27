“Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulanması ve Denetimine Dair Yönetmelik” ve 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” kapsamında başlatılan denetimlerde, karekod uygulaması devreye girdi.

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri ülke genelinde eş zamanlı denetimler yaptı. Denetim kapsamında Çorum’da da bitki koruma ürünleri bayiler denetlendi.

Denetim ekipleri; kayıt dışı ve izinsiz satış veya depolama yerlerinin tespiti, kullanımı sonlandırılmış; sahte, kaçak ve ruhsatsız ürünlerin satışı; pazarlarda, özel araçlarda seyyar veya gezgin satıcılar tarafından ürün satışı, internet üzerinden satış yapan bayi veya toptancıların tespiti, bitki koruma ürünleri takip sistemi kullanılmadan yapılan satışlar ve bayilerin mevzuatta belirtilen kayıtları tutup tutmadığı hususlarına yönelik denetimler yaptı.



Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin, bu uygulamanın tüketici güvenliği ve güvenilir gıda temini konusunda büyük bir adım olduğunu belirtti. Göktekin, yapılan denetimlerde karekod uygulaması ile tüketicilerin gıda güvenliği konusunda bilgilendirileceğini ve denetimlerin şeffaf bir şekilde takip edilebileceğini açıkladı.

Bu uygulama ile gıdaların üretimden tüketime kadar olan süreçte izlenebilirliğinin sağlanacağını kaydeden Göktekin, denetimlerin tarladan sofraya güvenilir gıda temini konusunda çok önemli bir halkayı oluşturduğunu ifade etti. İl Müdürü Göktekin, “Gıdaların üretim aşamasından son tüketim aşamasına kadarki süreçte denetimlerimiz devam etmektedir. Ayrıca Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen “Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması” ile tüketicilerimiz artık denetim durumunu takip edebilecek. Uygulamayla tüketicilerin menfaatleri en üst düzeyde korunacak, tüketicilerimiz hangi işletmede ne zaman denetim gerçekleştirildiğini görebilecek” dedi.

Söz konusu uygulamanın Bakanlık sitesinden indirilmesi konusunda tüketicilerin teşvik edilmesi gerektiğini belirten Göktekin, bitki koruma ürünlerinin de sadece İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden bayilik ruhsatı alan işyerleri tarafından satışının yapılabileceğini, Bitki Koruma Ürünleri Bayisi olarak faaliyet gösteren iş yerlerine denetimlerin sürdüğünü sözlerine ekledi.