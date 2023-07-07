Çorum Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yaz Spor Okulları görkemli bir törenle açıldı. Buhara Semt Pazarı’nda gerçekleşen törene, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Mehmet Kutlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy sporcular ve veliler katıldı. Kuran’ı Kerim tilavetinin okunması ile başlayan tören tasavvuf dinletisi ile devam etti. Devam eden açılış töreninde Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Mehmet Kutlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve ASKF Başkanı Ferhat Arıcı birer konuşma yaptılar.

Konuşmalarında Çorum amatör sporunun gelişiminden bahsedilirken, yaz spor okulları ile birlikte çocukların daha güvende ve daha eğitimli olduklarına vurgu yapıldı.

Program, halk oyunları gösterisi, Engelli Eğitim Merkezi’nin jimnastik gösterisi, masa tenisi, güreş, karate ve çocuk dansı gösterilerinin ardından sona erdi.

‘HEDEFİMİZ GENÇLERİ SPOR ALANLARINA ÇEKMEK’

Çorum Belediyesi Yaz Spor Okulları açılış töreninde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, hedeflerinin Çorum’daki tüm gençleri spor alanlarına çekmek olduğunu söyledi.

Buhara Semt Pazarı’nda gerçekleşen törende Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın açılış konuşması gerçekleştirdi. Konuşmasına protokol üyelerini ve açılış törenine katılan sporcuları ve velileri selamlayarak başlayan Aşgın, Çorum Belediyesi’nin gençlere ve çocuklara değer verdiğine vurgu yaptı. Açılış törenindeki birlik ve beraberlik coşkusunun dosta güven, düşmana da korku saldığını ifade eden Aşgın, “Çorum Belediyesi olarak şehrimize ve çocuklarımıza sahip çıkıyoruz. Türkiye yüzyılının mimarları olarak çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe en güzel şekilde hazırlamak için spor büyük önem taşıyor, Günümüzün hastalığı sosyal medya ve teknoloji bağımlısı gençlerden spor alanlarında spor yapan gençlerle buluşturmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz.

Yaz Spor Okullarına şu ana kadar iki bin diğer bilimsel ve sanatsal çalışmalar için ise üç bin olmak üzere yaz döneminde beş bin gencimize hizmet vereceğiz. Her türlü sportif faaliyete hizmet vermek için tesislerimizi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile birlikte Çorum’u spor kenti yapma hedefi doğrultusunda elele verdik çalışmaya devam ediyoruz. İnanıyorum ki bu yaz spor okullarından yetişecek gençlerimiz arasında ilimizi ve ülkemizi başarı ile temsil edecek milli sporcular da çıkacaktır

Gece demeden gündüz demeden çalışmalarını sürdüren tüm antrenörlerimize teşekkür ediyoruz. Belediye olarak amatör spora verdiğimiz desteğimiz göstermesi açısından iki rakamı sizlerle paylaşmak istiyorum. Göreve geldiğimizde Amatör Spor Kulüplerine yapılan malzeme yardımı 70 bin lira idi bu yıl ise bu rakamı 1 milyon 500 bin liralık malzemeyi önümüzdeki günlerde amatör kulüplerimize dağıtacağız’ dedi.