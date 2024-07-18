Sıklık Tabiat Parkı’ndan Çorumlu Obası’na yapılacak olan yürüyüş için Cumartesi günü Saat Kulesi önünden saat 19.30’da araç kaldırılacak.

Yürüyüşün sonunda bol aktivitenin yapılacağı Çorumlu Obası’nda ateş başı konser, çeşitli etkinlikler (ahşap oyunları, ebru, taş baskı, kıyafet çadırı, teleskopla gözlem), sürpriz çekilişler, çocuklara özel etkinlikler yapılırken, katılımcılara çeşitli ve ikramlarda bulunacak.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kendi aracı ile programa katılacak olanların 19.30’da Çorumlu Obası’nda bulunması gerektiği belirtilerek, gece düzenlenecek yürüyüşe tüm Çorum halkının davetli olduğu bildirildi.

Editör: Haber Merkezi