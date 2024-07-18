CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın Sağlık Bakanına ilettiği sorunların ana başlıkları şöyle:

“Alaca, Bayat, Boğazkale, Dodurga, Kargı, İskilip, Laçin, Oğuzlar, Mecitözü, Osmancık, Ortaköy, Sungurlu ve Uğurludağ ilçelerimizin hemen hepsinde “Cerrah” yok.

İlçelerimizde ciddi anlamda ambulans sıkıntısı var.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi binası, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 10 kilometre uzağında. Tıp öğrencileri morfoloji liseden bozma binada eğitim görüyorlar. Yapılacağı açıklanan ancak bir türlü yapılamayan Güney Kampüsü'ne morfoloji binası olan bir Tıp Fakültesi yapılmalıdır.

7 yıl aradan sonra yapımına başlanan Çorum Devlet Hastanesi'nin bir an önce bitirilmesini bekliyoruz. Çorum Devlet Hastanesi hizmet vermediği için tüm yük Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne biniyor.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemizde; endokrin, algoloji, göğüs cerrahı, plastik cerrah yok. KBB, Nöroloji ve Göz bölümlerinde de ciddi sıkıntılar var. Hastanede 60 uzman hemşire eksiği var.

SMA hastalarıyla ilgili sıkıntılar var. SMA hastalarıyla ilgili Valilik yardım izni verdiyse, toplanan yardımların tamamlanması beklenmeden Bakanlığın bu çocukların tedavisine başlanması ile ilgili düzenlemeler yapılmalıdır.

SMA Tip 1 hastalarının kitleri bir an önce temin edilmelidir.

Çorum'daki ilçe devlet hastanelerinin depreme dayanıklılığı noktasında güçlendirmeleri yapılmalıdır.

Yavruturna Mahallesi Diş Hastanesi 8 Temmuz'da açılacak denildi ama henüz açılmadı.

Eski Diş Hastanesi'nin olduğu yerin de Fizik Tedavi Merkezi olarak yeniden planlanmasını talep ediyoruz.”

Editör: HABER MERKEZİ