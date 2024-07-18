umhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, Çorum’a yapılacak hızlı trenle ilgili “pürüz olduğu” iddialarına yönelik olarak TBMM Genel Kurulu’nda konuştu:

Yerinden bir dakikalık söz alan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu seçimden önce Samsun da yaptığı konuşmada "Kırıkkale-Delice-Çorum Hızlı Tren Hattı'nın ihalesini 2024 yılında yapacağız ve 2029 yılında da tamamlayacağız." dedi. 28 Mayıs tarihinde Komisyon toplantısında Sayın Bakana sorduğum soru üzerine "Delice'den Çorum ve Merzifon'dan Samsun'a inecek olan hızlı tren hattının ihalesini önümüzdeki ay yapabiliriz." demişti. İhale bu ay yapılacaktı. Dün de AKP Milletvekili Mehmet Muş Samsun'da yaptığı açıklamada "Delice-Çorum Hızlı Tren Projesi'nde Çorum'dan kaynaklı bir kriz çıktı." diye açıklama yaptı. Akabinde AKP Çorum milletvekilleri tarafından "Hızlı tren projesinde sorun yok." şeklinde açıklamalar yapıldı ancak Çorumlu hemşehrilerimizin ve bizlerin kafası karıştı, hangi açıklamaya itibar edeceğimizi şaşırdık. O nedenle, en yetkili ağızdan net bir açıklama bekliyoruz. Ulaştırma Bakanına soruyorum: Delice-Çorum Hızlı Tren Projesi'nin ihalesi ne zaman yapılacak? Çorumlular yıllardır hayalini kurduğu hızlı trene zaman binecek?”

Editör: HABER MERKEZİ