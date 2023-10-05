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Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Çorum Şubesi’nden yapılan açıklamaya göre, kursa katılmak isteyen adayların 16-28 Yaş arası, en az lise mezunu veya lise öğrencisi olmaları gerekiyor. Kadınlarda 1,60, erkeklerde ise 1,70 santimetre boy şartı aranıyor.

Tarihi daha sonra ilan edilecek kursla ilgili ayrıntılı bilgi İl Futbol Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel (0505 580 46 19), Ahmet Ecevit (0541 251 00 50) veya Hakem Atama ve Eğitim sorumlusu Özgür Demirci’den (0506 754 06 06) alınabileceği belirtildi.