Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında 2024 yılının ilk 6 ayında 704 firmada fahiş fiyat ve fiyat etiketi denetimi yapıldığı belirtildi.

Temel gıda, temizlik, giyim ürünleri satan mağazalar ile kafe ve restoranlarda yapılan denetimlerde 6 üründe fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen 3 firma hakkında tutanak tutulduğu aktarılan açıklamada, tutanakların Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne iletildiği ifade edildi.

Açıklamada, denetimlerin devam edeceği kaydedildi.   

Fırınlara gramaj ve hijyen denetimi Fırınlara gramaj ve hijyen denetimi

Editör: HABER MERKEZİ