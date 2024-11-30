Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ev Hemodiyaliz Ünitesi, 2. yılını coşkuyla kutladı.

Çorum’da, 2022 yılından itibaren böbrek yetmezliği yaşayan hastaların tedavilerini evlerinde almalarına olanak sağlayarak önemli bir sağlık hizmeti sunan Ev Hemodiyaliz Ünitesi’nin ikinci yılı Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut ve hastane yönetiminin katılımıyla kutlandı.

Ev hemodiyaliz hizmeti alan hastalar ve aileleriyle yakından ilgilenen Başhekim Komut, hastaların tedavi süreçleri, sunulan sağlık hizmetleri ve günlük yaşamları hakkında hastalarla bir süre sohbet etti.

HASTALAR VE AİLELERİNDEN ÖVGÜ

Ev hemodiyaliz tedavisinden faydalanan hastalar, ünitenin açılışından itibaren hayatlarının büyük ölçüde kolaylaştığını ifade etti. Hastalar, “Evde diyaliz yapmak, hastaneye gitmekten çok daha rahat ve güvenli. Hem tedavi sürecim daha düzenli oldu, hem de evimdeki konforumdan ödün vermiyorum. Bu hizmetin 2. yılını kutlamak bizim için çok anlamlı” şeklinde düşüncelerini dile getirdi.

“BÜYÜK BİR İLERLEME KAYDETTİK”

Ünitenin 2. yıl kutlamasında konuşan Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut şunları söyledi:

“Ev Hemodiyaliz Ünitemizin 2. yılı, sadece bizim için değil, bu hizmeti kullanan hastalarımız ve aileleri için de çok önemli bir kilometre taşıdır. 2022 yılında bu hizmeti başlatan dönemin başhekimi, İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Sinan Zehir’e ve o dönemin Nefroloji Ana Bilim Dalı Başkanı, şu anda Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Prof. Dr. Nihal Aydemir’e teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte, Nefroloji Uzmanımız Doç. Dr. Barış Eser’in bu hizmeti daha da ileriye götüreceğine inancımız tamdır. Ayrıca, hastalarla birebir iletişim kurarak bu hizmetin yürütülmesinde büyük çaba sarf eden Ev Hemodiyaliz Ünitesi Sorumlu Hemşiresi Perihan Eken’e de teşekkür ediyorum. İki yıl içinde önemli bir ilerleme kaydettik. Hem hastalarımızın tedavi süreçlerinde daha konforlu bir ortam sağladık hem de sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini artırdık.”

KARADENİZ'İN İNCİSİ

Karadeniz Bölgesi’nde kamu sektöründe ilk kez hizmet veren merkez olma özelliğini taşıyan ev hemodiyaliz ünitesi, sadece Çorum merkezdeki hastalara değil, çevre illerdeki böbrek hastalarına da evde diyaliz eğitimi veriyor. 2 yıl önce 4 hasta ile eğitime başlayan ünite, 2 yıl içinde 12 hastayı ev hemodiyalizi programına dahil etti.

Hemodiyaliz tedavisinin geleneksel hastane ortamından çıkarılarak hastaların kendi evlerinde yapılabilmesi, yaşam kalitelerini önemli ölçüde artırdı. Evde diyaliz tedavisini tercih eden hastalar, daha esnek bir tedavi programına sahip olurken hastaneye gitme yükünden kurtuldu.

Hastane merkezli hizmet yürüten ünite, Amasya Merkez ve Merzifon ilçelerinde de hizmet vermekte.

GELECEKTE DAHA İLERİYE

Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut, ünitenin daha geniş bir alanda hizmet verebilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Ev hemodiyaliz uygulamasının yaygınlaşması ve daha fazla hasta için ulaşılabilir hale gelmesinin öncelikleri arasında yer aldığını ifade eden Başhekim Doç. Dr. Komut, Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Eser ve Ev Hemodiyaliz Sorumlu Hemşiresi Perihan Eken’e başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Düzenlenen etkinlik, hastalar ve aileleriyle birlikte pasta kesimi ve fotoğraf çekimi ile son buldu.

Editör: HABER MERKEZİ