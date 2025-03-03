Koro şefi Arif Sadeçolak'ın Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde düzenlediği bağlama kursuna katılan çoğunluğu ev hanımlarından oluşan kursiyerlerin başarılı olması üzerine 2021'de koro kurulması kararlaştırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün destekleriyle kurulan "Sahnenin Sultanları Korosu" çalışmalarına başladı.

İlk konserini 2022'de verdikten sonra 2 kez daha sahne alan koro, bu kez Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kadınlara konser vermeye hazırlanıyor.

Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda 6 Mart'ta verilecek konserin hazırlıkları, İsmail Kakaç İlkokulu müzik sınıfında haftada bir gün yapılan provalarla devam ediyor.

- 60 kişilik kadro 15 eser seslendirecek

Koro şefi Arif Sadeçolak, AA muhabirine, konserde Türk Halk Müziği'nden 15 eseri seslendireceklerini söyledi.

Koronun büyük bölümünün ev hanımlarından oluştuğunu belirten Sadeçolak, "Koromuz 80 kişiden oluşuyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle vereceğimiz konserde sahneye yaklaşık 60 kişilik koro ile çıkacağız. Konserde 15 eser seslendireceğiz." dedi.

Sadeçolak, "Sahnenin Sultanları" ile 4. kez konser verecek olmanın heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

Koro ile ilk kez sahneye çıkacak olan Seher Damar da 2 çocuğundan arta kalan zamanlarda koro çalışmalarına katıldığını anlattı.

Türküleri çok sevdiğini, koroda olmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Damar, "Bir anda kendimi burada buldum. İyi ki de gelmişim ama biraz geç kalmışım. Hocamızla, arkadaşlarımızla çok iyiyiz. Evde yemek yaparken, çocuklarımı büyütürken hep türkü okuyorum. Çok seviyorum türkü okumayı." diye konuştu.

Damar, bütün kadınları bu tür etkinliklere katılmaya davet etti.

- "Türküler duygularımızı, sevinçlerimizi ortaya çıkarıyor"

64 yaşındaki Zeynep Uysal ise türkülerle büyüdüğünü, bundan dolayı "Sahnenin Sultanları Korosu"nu duyunca katılmaya karar verdiğini aktardı.

Kursa 2 yıldır devam ettiğini belirten Uysal, "Türküler duygularımızı, sevinçlerimizi ortaya çıkarıyor. Daha önce koro ile 2 kez sahneye çıktım. İzleyen herkes konserlerin çok güzel olduğunu söyledi. Özellikle yaşı ileri olan kadınların koroya katılmasını takdir ediyor insanlar." şeklinde konuştu.

Koroda çok güzel arkadaşlık bağları kurduklarının altını çizen Uysal, koro çalışmalarının olduğu günleri ve konser günlerini iple çektiğini sözlerine ekledi.

İki çocuk annesi Gözde Şahin de kadınların mutlaka bu tür etkinliklere katılması gerektiğine işaret ederek, "Kadınların bu gibi çalışmalara imza atması gurur verici. İnsan kendini gerçekten mutlu hissediyor. Türkülerimiz bize kendimizi ifade etme biçimi gibi geliyor. Bu şekilde türkülerimizi nesilden nesle aktarmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

7 aylık hamile Buket Yıldız ise yaklaşık 1 yıldır süren hazırlıkların ardından ilk kez sahne heyecanı yaşamaya hazırlanıyor.

Koro çalışmalarının gebelik sürecinin sağlıklı şekilde ilerlemesine yardımcı olduğunu belirten Yıldız, "Koro çalışmaları, Türk Halk Müziği bedenime de ruhuma da iyi geliyor. Dolayısıyla bebek için de faydalı oluyor. Koroda olmak çok güzel hissettiriyor." dedi.