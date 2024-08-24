Yapılan denetimlerde, halk sağlığını tehdit edebilecek olumsuzluklara izin verilmezken, hijyen kurallarına uymayan, etlerin saklama koşullarını ihmal eden işyerlerine gerekli uyarılar yapıldı. Tespit edilen eksiklikler doğrultusunda yasal işlemler başlatıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin, asgari teknik ve hijyenik koşullar bakımından eksikleri olan işletmelere 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde ilgili yaptırımlar uygulandığını şüphe duyulan durumlarda ilgili ürünlerden numune alındığını söyledi.



Bu konuda büyük bir hassasiyet gösterildiğini ifade eden Göktekin, “Tarladan çatala kadar gıdanın her adımını kontrol altında tutmanın, güvenilir gıdayı vatandaşımıza sunmanın gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gıda güvenilirliğini temin etmek amacıyla yürüttüğümüz faaliyetlerimiz yıl boyunca devam etmektedir” dedi.