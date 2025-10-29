Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Avrupa Birliği destekli Erasmus+ Programı kapsamında 2025 yılı Okul Eğitimi Akreditasyon Projesini başlattı. Proje ile 22 okulun öğretmen ve öğrencileri Avrupa’da eğitim faaliyetlerine katılacak.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Avrupa Birliği’nin Erasmus+ Programı çerçevesinde yürütülecek 2025 yılı Okul Eğitimi Akreditasyon Projesinin başladığını duyurdu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, proje kapsamında 22 okulun Çorum MEM koordinasyonunda oluşturulan Erasmus+ Konsorsiyumuna dâhil edildiği bildirildi. Proje süresince öğretmen ve öğrencilerin Avrupa’nın farklı ülkelerinde yer alan eğitim kurumlarında eğitim, öğretim, işbaşı gözlem ve öğrenci hareketliliği faaliyetlerine katılacağı belirtildi.

Toplam 196 bin 500 Euro bütçeye sahip proje, Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen Erasmus+ öncelikleriyle tam uyum içinde yürütülecek. Bu öncelikler arasında; “dijital dönüşümün güçlendirilmesi, sürdürülebilir çevre ve iklim eylemi bilincinin artırılması, kapsayıcılık ve fırsat eşitliğinin benimsenmesi, aktif vatandaşlık ve Avrupa değerlerinin desteklenmesi” yer alıyor.

Açıklamada, projenin temel amacının öğretmenlerin pedagojik yeterliklerini geliştirmek, öğrencilerin ise 21. yüzyıl becerilerini güçlendirerek uluslararası deneyim kazanmalarını sağlamak olduğu vurgulandı.

