Demokrat Parti Çorum İl Başkanı Ahmet Damar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Damar, mesajında Cumhuriyetin kuruluşunun, milletin azim ve iradesiyle yazılmış destansı bir kurtuluş hikâyesi olduğunu belirterek, Cumhuriyet’in aynı zamanda aydınlanmanın, kadın-erkek eşitliğinin ve hukukun üstünlüğünün simgesi olduğunu ifade etti.

“Cumhuriyetimizin bize bıraktığı bu büyük mirasın kıymetini bilmek, günümüzde karşılaştığımız zorluklar karşısında daha da büyük bir anlam taşımaktadır.” diyen Damar, Türkiye’nin ekonomik baskılardan, toplumsal kutuplaşmalardan ve adalet sistemindeki aksaklıklardan kurtuluşunun yolunun, kurucu değerlerine dönüşten geçtiğini söyledi.

Ahmet Damar, mesajında “Kurtuluşun Formülü: Cumhuriyetin Temel Değerlerine Dönüş” başlığıyla şu ifadelere yer verdi:

“Kurtuluşun ilk adımı, bilime ve akla dönüşle atılacaktır. Atatürk’ün ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir’ sözünü rehber edinerek, bilimsel düşünceyi her alanda egemen kılmak, nitelikli eğitimi yaygınlaştırmak zorundayız.

İkinci temel direk, hukukun üstünlüğü ve adalettir. Güçlü ve bağımsız bir yargı sistemi, vatandaşlarımızın devlete olan güvenini tesis edecek ve toplumsal istikrarı sağlayacaktır.

Üçüncü ve en hayati unsur ise, tam demokrasi ve özgürlüklerdir. Cumhuriyet, farklılıkların bir arada, özgürce yaşayabildiği bir ortam demektir.”

Damar, toplumsal kutuplaşmanın panzehirinin hoşgörüye dayalı “birlik ruhu” olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin genç ve dinamik nüfusuyla her zorluğu aşabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Mesajının sonunda Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anan Damar, “Cumhuriyet bir devrin sonu değil, milletimizin aydınlık geleceğe attığı ilk ve en büyük adımdır. Karşımızdaki tüm zorlukları, kararlılığımız ve birliğimizle aşacağız. Yaşasın Cumhuriyet! Ne mutlu Türk’üm diyene!” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Muhabir: Haber Merkezi