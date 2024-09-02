Çorum'un Sungurlu ilçesinde kamyonetin yol kenarındaki tarlaya devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Sezgin P. idaresindeki 26 NK 499 plakalı kamyonet, Çorum-Ankara kara yolu Sungurlu OSB Kavşağı yakınlarında tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile kamyonette bulunan Pakize, Burak ve Burcu P. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Editör: AA AJANS