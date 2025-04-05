Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 4-7 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim kampanyasını duyurdu.

Özellikle temel gıda ve temizlik ürünlerinde dikkat çeken fırsatlarla birlikte, bazı ürünlerde "1 Alana 1 Bedava" kampanyası uygulanacak.

İNDİRİM LİSTESİNDE ÖNE ÇIKAN ÜRÜNLER

KAHVALTILIK ÜRÜNLER

1 kg Siyah Zeytin: 139,90 TL

700 g Tam Yağlı Kaşar Peyniri: 209,90 TL

Dana Kasap Sucuk: 150,00 TL

1 kg Siyah Çay: 144,90 TL

400 g Süzme Peynir: 89,90 TL

3x75 g Ton Balığı: 21,50 TL

1 Litre Yağlı Süt: 21,50 TL

250 g Tereyağı: 84,90 TL

1 Litre Nar Suyu: 79,90 TL

500 g Somon Steak Dilim: 189,90 TL

500 g Fındık Kreması: 56,50 TL

TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

Sıvı Deterjan Çeşitleri: 209,90 TL

40'lı Tuvalet Kağıdı: 229,90 TL

Ultra Temizleyici Sprey Çeşitleri: 65,00 TL

Doğal Diş Macunu: 99,90 TL

DİĞER ÜRÜNLER

700 gr Domates Salçası: 36,90 TL

Şekerleme ve sakız ürünlerinde "1 Alana 1 Bedava" kampanyası

Tarım Kredi Marketleri'nin sunduğu bu özel kampanya, 7 Nisan’a kadar devam edecek. Vatandaşlar, avantajlı fiyatlarla alışveriş yapmak için en yakın Tarım Kredi Marketi’ne gidebilir veya online platformlardan faydalanabilir.



