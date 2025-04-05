Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 4-7 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim kampanyasını duyurdu.
Özellikle temel gıda ve temizlik ürünlerinde dikkat çeken fırsatlarla birlikte, bazı ürünlerde "1 Alana 1 Bedava" kampanyası uygulanacak.
İNDİRİM LİSTESİNDE ÖNE ÇIKAN ÜRÜNLER
KAHVALTILIK ÜRÜNLER
1 kg Siyah Zeytin: 139,90 TL
700 g Tam Yağlı Kaşar Peyniri: 209,90 TL
Dana Kasap Sucuk: 150,00 TL
1 kg Siyah Çay: 144,90 TL
400 g Süzme Peynir: 89,90 TL
3x75 g Ton Balığı: 21,50 TL
1 Litre Yağlı Süt: 21,50 TL
250 g Tereyağı: 84,90 TL
1 Litre Nar Suyu: 79,90 TL
500 g Somon Steak Dilim: 189,90 TL
500 g Fındık Kreması: 56,50 TL
TEMİZLİK ÜRÜNLERİ
Sıvı Deterjan Çeşitleri: 209,90 TL
40'lı Tuvalet Kağıdı: 229,90 TL
Ultra Temizleyici Sprey Çeşitleri: 65,00 TL
Doğal Diş Macunu: 99,90 TL
DİĞER ÜRÜNLER
700 gr Domates Salçası: 36,90 TL
Şekerleme ve sakız ürünlerinde "1 Alana 1 Bedava" kampanyası
Tarım Kredi Marketleri'nin sunduğu bu özel kampanya, 7 Nisan’a kadar devam edecek. Vatandaşlar, avantajlı fiyatlarla alışveriş yapmak için en yakın Tarım Kredi Marketi’ne gidebilir veya online platformlardan faydalanabilir.