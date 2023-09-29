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Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yıldönümünün kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İl Kutlama Komitesi Toplantısı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında GAMER Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda; Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde ilimizde yıl boyunca gerçekleştirilen ve yapılması planlanan etkinlikler görüşülerek değerlendirildi.

Toplantıya; Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Naim Çetinkaya ile komite üyeleri katıldı.