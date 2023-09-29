Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yıldönümünün kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İl Kutlama Komitesi Toplantısı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında GAMER Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Toplantıda; Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde ilimizde yıl boyunca gerçekleştirilen ve yapılması planlanan etkinlikler görüşülerek değerlendirildi.
Toplantıya; Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Naim Çetinkaya ile komite üyeleri katıldı.

100 YIL