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Çorum İl Jandarma Komutanlığı, Osmancık’ta 3 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ateşli silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilen olayların önlenmesi kapsamında yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Osmancık ilçesinde 3 adreste adli makamlardan alınan arama kararına istinaden arama yapıldı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı aramada, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 54 adet tabanca fişeği ve 80 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Jandarma'dan yapılan açıklamada, “Olay ile ilgili 3 şüpheli şahıs hakkında adli soruşturma başlatılmış olup, 6136 SKM, 2521 SKM ve 5729 SKM olayları ile mücadele kapsamında faaliyetlere aralıksız devam edilmektedir” denildi.