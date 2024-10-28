İŞKUR web sitesinde Çorum alanında 210 ilan yer alıyor. İlana göre, onlarca firma çok sayıda farklı meslekte 210 elemana ihtiyaç duyuyor.
Size uygun gördüğünüz iş ilanıyla ilgili İŞKUR Çorum İl Müdürlüğü’nü arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.
Firmaların işçi aradığı mesleklerin bazıları ise şunlar; Elektrik Mühendisi, Makine Mühendisi, Metalurji ve Malzeme Mühendisi, Mekatronik Mühendisi, Elektrik teknikeri, lahmacun ustası, beden işçisi, motosikletli kurye, temizlik görevlisi, aşçı yardımcısı...
Editör: NURDAN AKBAŞ