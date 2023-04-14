Şehit Emre Beker Kuran Kursu Yöneticisi Habibe Aksan ve kurs öğretmenleri tarafından düzenlenen ve 4-6 yaş grubu öğrencileri için “Ramazan Çocuk Şenliği” düzenlendi.

Öğle vakti düzenlenen program, Vali Mustafa Çiftçi ve İl Müftüsü Muharrem Biçer'in teşrifleriyle gerçekleştirildi.

Çocukları oruca alıştırmak ve onlara oruç ibadetini sevdirmek amacıyla düzenlenen “tekne orucu iftarı” da denen programda; büyükler, miniklere iftar sofrası hazırlarken Müftüsü Biçer’in dualarının ardından çocuklar iftarlarını açtı. Yemek sonrası eski bir Osmanlı geleneği olan “diş kirası” etkinliğinde ise çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Programda; Hacivat-Karagöz oyunu ve semazenlerin tasavvuf müzikleri eşliğindeki gösterilerinin ardından çocukların sunduğu etkinlikler keyifle izlendi. Vali Çiftçi ve Müftü Biçer’in miniklerle yakından ilgilendiği program, kurs sınıflarının gezilmesinin ardından sona erdi.

Programa, İl Müftü Yardımcısı Yıldız Üveyik ve çok sayıda öğrenci yakını da katıldı.



(Volkan SINAYUÇ)