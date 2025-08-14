Tutuş köyünde yaşayan T.Ş, Tokmaklı mevkisindeki bahçesine girerek zarar veren koyunları bahçesinden çıkardıktan sonra 112'yi arayıp suç duyurusunda bulundu.

İhbar üzerine köye giden jandarma ekipleri, hayvanların çoban Kadir Ülker tarafından otlatıldığını belirledi.

Jandarma ekipleri telefonla ulaştıkları yakınlarından Ülker'in hayvan otlatmak için evden çıktığını ve geri dönmediğini öğrendi.

Ekipler, çevrede yaptıkları incelemede, Ülker'i Tokmaklı mevkisinde yerde hareketsiz yatarken buldu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Ülker'in cenazesi, otopsi işlemleri için Dodurga Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ülker'in vücudunda ilk incelemede darp ya da kesi izi bulunmadığı öğrenildi.