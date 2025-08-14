Çorum başta olmak üzere bir çok ilde “Çorumlu Kovboy” olarak bilinen, giyim tarzı ve enerjisiyle yıllardır dikkat çeken emekli sınıf öğretmeni Sefer Karataş, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Kentin tanıdığı renkli simalardan biri olan Şeref Karataş’ın, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. Üç çocuk babası Karataş’ın sağlık durumunun yakından takip edildiği belirtildi.

RENKLİ KİŞİLİĞİ İLE

ÜLKEDE TANINIYOR

Sefer Karataş, yıllar önce yakın bir akrabasının Almanya’dan getirdiği kovboy kıyafetlerini giyerek tarzını tamamen değiştirdi. Çizme, şapka ve kovboy temalı giysileriyle kentte sokakta sıkça görülen Karataş, kısa sürede “Kovboy Hoca” lakabıyla anılmaya başladı. Onun bu sıra dışı giyim tarzı, hem çocuklar hem de yetişkinler arasında ilgi çekti.

ÇORUM’UN SİMGELERİNDEN BİRİ OLDU

Emekli olmasına rağmen enerjik tavırları ve sıcak sohbetiyle tanınan Karataş, kentte birçok kişinin hafızasında renkli anılar bıraktı. Yerel etkinliklerde, özel günlerde ve şehir merkezindeki yürüyüşlerinde dikkatleri üzerine çeken Karataş, Çorum’un simge isimlerinden biri haline geldi.

Alınan bilgilere göre, Sefer Karataş’ın hastalığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavisi devam ediyor.

Muhabir: Haber Merkezi