İnegöllü iş insanı, MODEF Başkanı Yavuz Uğurdağ, ligde kalma mücadelesi veren İnegölspor’un Batman Petrol, Çorum FK ve Sivas Belediye maçlarını kazanıp alt sıralardan kurtulacağını ifade ederken, 150 bin lira prim açıkladı. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Zeki Şahin, kalan maçlar için 200 bin lira, iş insanı Özkan Alemdar, İnegölspor’un kalan maçları için 25 bin, Santra Mobilya Sahibi Talha Öziş, kalan maçlar için 30 bin lira, prim açıkladılar.

Öte yandan, İnegölspor’un geçtiğimiz Cumartesi günü, sahasında Batman Petrolspor’u 1-0 yendiği kritik maç öncesinde ise, İnegöl Karadeniz Güvenspor Başkanı Abdul Ergün 75 bin, İnegöl Kafkasspor Başkanı Celal Ter 75 bin, İnegölspor eski yöneticilerinden, kulüp kongre üyesi Osman Sevim de 100 bin lira galibiyet primi açıklamıştı.

(Hüseyin AŞKIN)