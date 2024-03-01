Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çamlıca Ortaokulunca düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler, araziden topladıkları çiğdemlerle köydeki evleri ziyaret ederek, bulgur topladı.

Çocukların topladığı bulgur ve çiğdem çiçekleri köy meydanında pişirilerek, vatandaşlara ikram edildi.

UNESCO’nun dünya kültür mirası listesinde yer alan "Çiğdem Aşı" etkinliğine Laçin Kaymakamı Yağmur Şimşek de katıldı.



ÇİĞDEM AŞI ŞENLİĞİ

Çorum'da baharın gelişini kutlamak için her yıl mart ayında düzenlenen etkinliklerde çocuklar, araziden topladıkları çiğdemleri bir söğüt dalına takıp tekerlemeler söyleyerek haneleri dolaşır.

Bu etkinliğe "çiğdem gezdirme" adı verilir. Kapıları çalınan ev sahipleri, çocukların heybesine yağ, bulgur gibi malzemeler koyar.

Çocukların evlerden topladığı malzemeler, araziden toplanan çiğdemlerle birleştirilip dev kazanlarda pişirilerek vatandaşlara ikram edilir. Çiğdem aşı, görünüm itibarıyla bulgur pilavını andırır. (AA)