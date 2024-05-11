Yapılan denetimler sonucunda, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında gerek şikâyetler ve ihbarlar, gerekse müdürlük tarafından hazırlanan risk bazlı denetimler olmak üzere 2023 yılı içerisinde 523 adet denetim yapıldı. Denetimlerde mevzuata uygun olarak faaliyet göstermeyen kurum, kuruluş ve işletmelere 5 milyon 226 bin 946 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan 2024 yılında ise 186 denetim yapılırken, denetimlerde mevzuata uygun faaliyet göstermediği tespit edilen işletmelere 981 bin 520 lira idari para cezası kesildi.

EGZOZ GAZI ÖLÇÜMÜ YAPAN İSTASYONLAR DENETLENDİ

Çorum’da hava, su ve atıklardan kaynaklı kirlilikler çerçevesinde denetimlerin yoğun olarak yapıldığına dikkat çekilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Hava kirliliği kapsamında; ilimizde faaliyet gösteren ve emisyon oluşturan tüm faaliyetlerin yanında ısınma kaynaklı olarak katı yakıt (odun ve kömür) kullanılan tüm işletmeler ile denetim sırasında yoğun emisyon oluşturduğu tespit edilen konutlarda denetimler yapılmaktadır. Trafikten kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla egzoz gazı ölçümü yapan istasyonlar denetlenmektedir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından ilimiz karayollarında hız kontrolü için uygulanan radar sistemine benzer olarak egzoz emisyon ölçümlerini belirleyerek yasal işlem yapacak yeni sistem ile denetim çalışmalarına başlanılmıştır. Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi ile egzoz muayenesi yaptırılmayan araçlar trafikte, otomatik olarak akışı da aksatmadan tespit edilecektir. Yol kenarında ve seyir halindeyken cihazla yoldan geçen araçların plakaları okunacak, internet üzerinden egzoz sistemine bağlanarak ölçüm yaptırıp yaptırmadığı anında sorgulanacak ve birkaç saniyede araç görüntüsüyle beraber rapor oluşturulacaktır. Egzoz emisyon ölçümünü süresi içerisinde yaptırmadığı tespit edilen araç sahiplerine Çevre Kanunu kapsamında 2024 yılı için 9.943 TL idari yaptırım uygulanmaktadır.”

(Haber Merkezi)